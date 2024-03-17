Мерсон: "Англия выиграет Евро-2024"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что будет шокирован, если сборная Англии не выиграет Евро-2024.

Достигнув высоких стадий на ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022, англичане считаются одним из фаворитом турнира в Германии грядущим летом.



Мерсон восхищается глубиной состава сборной Англии и считает, что команда Гарета Саутгейта обязана становиться чемпионом Европы на сей раз.



"Сборная Англии выиграет Евро. Я буду шокирован, изумлен, если мы этого не сделаем".



"Кто может остановить нас? Возможно, Франция. Но когда мы играли с ними в прошлый раз, то был упорный матч, а Харри Кейн не реализовал пенальти. Если бы он забил, победитель был бы только один".



"Германия? Нет. Португалия? Нет, у них стареющая команда. Англия обладает огромным опытом как побед, так и неудач. Они готовы".



"Никакая другая команда не выдержит месяц футбола, как Англия. Игроки на нашей скамейке играли бы за любую другую команду. Я не могу назвать другую европейскую сборную, в состав которой не проходили бы игроки вроде Маркуса Рэшфорда и Джека Грилиша".



"Если бы я мог выбирать игроков из Европы в состав этой сборной Англии, я бы выбрал только Килиана Мбаппе и Виргила Ван Дейка", — сообщил Мерсон Sky Sports.