Тен Хаг уверен, что Маунт станет ключевым игроком "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что полузащитник Мейсон Маунт станет ключевым игроком для "красных дьяволов".

Маунт сыграл лишь 12 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях после своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов прошлым летом, успев отдать одну результативную передачу.



Дебютный сезон Маунта в Манчестере оказался омрачен травмами, однако в преддверии четвертьфинала Кубка Англии против "Ливерпуля" Тен Хаг призвал не сомневаться в трансфере 25-летнего англичанина.



"Я убежден, что он станет ключевым игроком. У него не было возможности доказать это. Но он будет очень хорошим игроком для "Манчестер Юнайтед".



"Ему очень не повезло. Это расстраивает его и нас, когда ты не можешь использовать такого классного игрока. Как мы знаем, он столкнулся с травмами. Но я уверен, когда он будет здоров и наберет игровой ритм, он поможет "Манчестер Юнайтед" достичь успеха", — цитирует Тен Хага The Guardian.