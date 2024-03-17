Кариус собрался в Италию

Голкипер Лорис Кариус подтвердил, что собирается покинуть "Ньюкасл" и перебраться в Италию грядущим летом.

Будучи только третьим голкипером "Ньюкасла" на старте сезона, позади Ника Поупа и Мартина Дубравки, 30-летний Кариус смог сыграть лишь один матч в этом сезоне — против "Арсенала" в феврале.



Контракт Кариуса с "Ньюкаслом" истекает в конце этого сезона и экс-голкипер "Ливерпуля" уже определился, где хочет продолжить свою карьеру, вступив в отношения с агентством бывшего полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио.



"Я бы хотел иметь больше шансов, я был бы счастлив присоединиться к какому-нибудь итальянскому клубу в качестве следующего шага", — сообщил Кариус La Gazzetta dello Sport.