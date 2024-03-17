Сон: "Это два шага назад"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин раскритиковал свою команду после поражения 3:0 от "Фулхэма".

В субботу "Тоттенхэм" сокрушительно проиграл лондонское дерби в гостях у "Фулхэма", упустив возможность опередить в турнирной таблице Премьер-Лиги "Астон Виллу", которую "шпоры" разгромили в прошлый уикенд со счетом 0:4.



"Тоттенхэм" лишь дважды смог сохранить свои ворота на замке в 19 последних матчах Премьер-Лиги и имеет только на четыре очка больше, чем на данной стадии прошлого сезона.



Такого рода нестабильная игра является серьезной помехой к попаданию "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов, и Сон требует от себя и партнеров по команде проделать работу над ошибками.



"Это очень расстраивает и очень разочаровывает. Каждый должен взглянуть в зеркало и сказать: "Это моя вина".



"Это было недостаточно хорошо. Мы старались не так, как обычно в этом сезоне. Наша игра и настрой были недостаточно хороши".



"Каждому нужно очнуться. В Премьер-Лиге тебя наказывают, когда ты не готов. "Астон Вилла" — удивительная команда, но и "Фулхэм" тоже. Если ты не стараешься на 100 процентов, тебя ждет наказание. Три очка не достаются просто так".



"Это два шага назад. Теперь нам нужно сделать шаг вперед. Это неприемлемо — для меня в том числе. Мы представляем команду Премьер-Лиги, мы представляем "Тоттенхэм".



"Это не было близко к тому, что мы делали в этом сезоне. Очень грустно видеть это. Фанаты не заслуживают этого. Они приходят сюда с позитивной энергией и хорошим настроением. Было очень тяжело проиграть таким образом. Игроки очень подавлены", — цитирует Сона Sky Sports.