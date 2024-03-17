Тен Хаг: "Мы должны спасти сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что победа над "Ливерпулем" в Кубке Англии может помочь его команде "спасти сезон".

В данный момент "Юнайтед" находится в 17 очках от вершины таблицы Премьер-Лиги, всерьез рискуя не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Однако Тен Хаг надеется доказать, что его команда на правильном пути, одержав победу на "Олд Траффорд" в воскресенье.



"Мы должны спасти этот сезон вместе. Мы знаем, что должны многое наверстать в Премьер-Лиге. Сейчас у нас есть возможность завоевать трофей, Кубок Англии — наша единственная возможность, и мы лишь в трех победах от этого".



"Все матчи против "Ливерпуля" — это большие матчи, и мы должны сыграть в свою лучшую игру. Воскресенье будет испытанием для нас, но нам нравится бросать себе вызов, и до определенной степени мы можем быть расслаблены, потому что мы верим в себя. Но в воскресенье нужно будет доказать это", — цитирует Тен Хага The Guardian.