Боссы МЮ утвердили Олисе своей целью на лето

Боссы "Манчестер Юнайтед" утвердили вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе в качестве своей цели на летнее трансферное окно.

В данный момент совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф работает над назначением нового спортивного директора, а в конце сезона ему предстоит решить судьбу главного тренера Эрика Тен Хага.



Но кто бы ни оказался на этих двух ключевых постах, летом "Юнайтед" предпримет попытку заполучить 22-летнего Олисе, утверждает Daily Express.



Боссы "Юнайтед" едины в своем мнении насчет Майкла, который забил шесть голов и отдал три результативные передачи всего в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Отразив интерес к Олисе со стороны "Челси" прошлым летом, "Пэлас" заключил со своей звездой новый контракт, который поднял стоимость выкупа трансфера Майкла с 35 до 60 миллионов фунтов.



Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Олисе, который, несмотря на свою подверженность травмам в этом сезоне, также вызывает интерес у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



Если сразу несколько клубов выразят готовность заплатить указанные 60 млн. фунтов, то Олисе сможет сам сделать выбор.