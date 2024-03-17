Нету рискует пропустить остаток сезона

Вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра.

Ранее в этом сезоне Нету уже пропустил два месяца с аналогичной травмой, что не помешало ему забить два гола и отдать девять результативных передач в Премьер-Лиге.



Нету был заменен в перерыве проигранного "Вулверхэмптоном" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 2 марта (3:0), держась за заднюю поверхность другой ноги. Спустя неделю Педру вышел в стартовом составе против "Фулхэма", но на сей раз даже не смог доиграть первый тайм.



После поражения 2:3 от "Ковентри" в Кубке Англии в субботу главный тренер "волков" Гари О'Нил сообщил результаты углубленного обследования 24-летнего португальца.



"Что касается Педро, то потенциально сезон завершен для него. Это очень похожая травма, что он перенес на другой ноге. Возможно, есть шанс, что он вернется на пару заключительных матчей, если все сложится очень хорошо", — цитирует О'Нила Daily Mail.