Почеттино признал, что его молодые игроки не выдерживают давление

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что его молодые игроки не справляются с давлением от игры за клуб.

Прошлым летом "Челси" получил очередную порцию молодых талантов, из которых пока в полной мере раскрылся лишь Коул Палмер.



Но 21-летний Палмер, скорее, является исключением из правил. Большинству же игроков, как указывает Почеттино, требуется больше времени, чтобы освоиться в "Челси".



"Не для всех игроков процесс адаптации в клубе складывается так же (как для Палмера). Им требуется больше времени, чтобы начать проявлять себя".



"Игрокам нужно дать время, чтобы набраться опыта и стать более зрелыми, и эту вещь нам не изменить".



"Да, мы находимся в процессе, и пока этот процесс продолжается, основной группе игроков, основной группе молодых игроков немного сложно совладать с давлением от игры за "Челси".



"Такова наша ситуация. Мы это осознаем и сосредоточены на том, чтобы помочь игрокам во всех отношениях".



"Когда у тебя молодая команда, им нужно помогать не только на тренировках, которые занимают лишь пару часов в день. Мы проводим много времени, разговаривая с людьми, которые работают с этими парнями. Это тоже важно", — цитирует Почеттино BBC.