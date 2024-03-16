Кейн получил травму лодыжки перед поездкой в сборную Англии

Нападающий "Баварии" Харри Кейн получил травму лодыжки в преддверии поездки в сборную Англии.

Ранее днем 30-летний Кейн своим очередным голом помог "Баварии" разгромить на выезде "Дармштадт" со счетом 2:5.



Теперь на счету Кейна уже 31 гол за "Баварию" в Бундеслиге, и это новый рекорд для какого-либо игрока в его дебютном сезоне в немецком первенстве.



Однако незадолго до окончания матча против "Дармштадта" Кейн неудачно подвернул лодыжку и был заменен, что ставит под вопрос участие Харри в товарищеских поединках англичан против Бразилии и Бельгии.



"Он споткнулся, упал в сетку ворот и подвернул свою лодыжку. Сейчас он приложил к лодыжке лед. Пока у нас нет диагноза. Нам нужно подождать и посмотреть, но будем надеяться, он отделается испугом", — цитирует главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля The Guardian.