"Тоттенхэм" разгромлен "Фулхэмом"

"Тоттенхэм" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение 3:0 от "Фулхэма".

В стартовый состав "дачников" вернулись ключевые игроки Жоау Палинья и Виллиан, заменив Харрисона Рида и Харри Уилсона.



Впервые в старте у "шпор" был назван январский новичок Раду Дрэгушин, заменив травмированного Микки Ван де Вена. Выздоровевший Ришарлисон расположился среди запасных.



"Фулхэм" выглядел намного лучше в начале матча, агрессивно атакуя и пристреливаясь. Отличную возможность открыть счет имел Родриго Мунис, промахнувшись с убойной позиции.



Ближе к середине первого тайма "Тоттенхэм" перехватил инициативу и стал проводить свои атаки. Сон Хен Мин слегка не попал по воротам, а на 32-й минуте Джеймс Мэддисон пробил в штангу.



А на 42-й минуте хозяева открыли счет, и это было слегка против логики игры. Энтони Робинсон забросил мяч в штрафную, где Мунис технично принял снаряд и вторым касанием пробил в угол ворот — 1:0.



Второй тайм начался с того, что гости пропустили во второй раз. Тимоти Кастань прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, а Саша Лукич ткнул мяч в ворота — 2:0.



"Фулхэм" только вошел во вкус и на 62-й минуте сделал счет крупным. Мунис затолкал мяч в ворота после удара Калвина Бэсси в штангу — 3:0.



На 65-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "Тоттенхэма", однако гол Палиньи не был засчитан из-за Рауля Хименеса, блокировавшего обзор голкипера.



Вскоре "шпоры" мог размочить счет, но и Бреннан Джонсон, и Тимо Вернер свой шанс упустил. Затем гости приуныли и концовку матча провели невыразительно.



Разгромив "Астон Виллу" в предыдущем матче, "Тоттенхэм" неожиданно оказался разгромлен сам сегодня. С такой нестабильностью команде Анге Постекоглу будет сложно рассчитывать на место в топ-4.



"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче