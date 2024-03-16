"Тоттенхэм" разгромлен "Фулхэмом"
"Тоттенхэм" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение 3:0 от "Фулхэма".
В стартовый состав "дачников" вернулись ключевые игроки Жоау Палинья и Виллиан, заменив Харрисона Рида и Харри Уилсона.
Впервые в старте у "шпор" был назван январский новичок Раду Дрэгушин, заменив травмированного Микки Ван де Вена. Выздоровевший Ришарлисон расположился среди запасных.
"Фулхэм" выглядел намного лучше в начале матча, агрессивно атакуя и пристреливаясь. Отличную возможность открыть счет имел Родриго Мунис, промахнувшись с убойной позиции.
Ближе к середине первого тайма "Тоттенхэм" перехватил инициативу и стал проводить свои атаки. Сон Хен Мин слегка не попал по воротам, а на 32-й минуте Джеймс Мэддисон пробил в штангу.
А на 42-й минуте хозяева открыли счет, и это было слегка против логики игры. Энтони Робинсон забросил мяч в штрафную, где Мунис технично принял снаряд и вторым касанием пробил в угол ворот — 1:0.
Второй тайм начался с того, что гости пропустили во второй раз. Тимоти Кастань прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, а Саша Лукич ткнул мяч в ворота — 2:0.
"Фулхэм" только вошел во вкус и на 62-й минуте сделал счет крупным. Мунис затолкал мяч в ворота после удара Калвина Бэсси в штангу — 3:0.
На 65-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "Тоттенхэма", однако гол Палиньи не был засчитан из-за Рауля Хименеса, блокировавшего обзор голкипера.
Вскоре "шпоры" мог размочить счет, но и Бреннан Джонсон, и Тимо Вернер свой шанс упустил. Затем гости приуныли и концовку матча провели невыразительно.
Разгромив "Астон Виллу" в предыдущем матче, "Тоттенхэм" неожиданно оказался разгромлен сам сегодня. С такой нестабильностью команде Анге Постекоглу будет сложно рассчитывать на место в топ-4.
"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
16.03.2024 22:30
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Последние комментарии:
Чтоза болезнь?
10.01.2024 00:46 #
bembo
Мудрик это п13дец какая же тупица за 70 млн...
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Источник: http://fapl.ru/posts/105116/
16.03.2024 20:50 #
bembo
походу реально надо давать время мудрику и развивать его
смотрю на этого оверхайпанутого доку, ну тупица тупица, курица без головы
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Источник: http://fapl.ru/posts/106437/?c=1#c7904608
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Ичкерьси - самая позорная помойка в истории АПЛ
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Сегодня 10 лет, как крымский кiт - не кiт, а кот.
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Петухи отправились в родной угол.
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Cho
Po
Chemsi?
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Spursy.
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Типичный петунхем.
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На месте Тоттенхэма должен был быть аснл(
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Че там у псинси?
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