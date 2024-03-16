"Тоттенхэм" разгромлен "Фулхэмом"

Родриго Мунис "Тоттенхэм" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение 3:0 от "Фулхэма".

В стартовый состав "дачников" вернулись ключевые игроки Жоау Палинья и Виллиан, заменив Харрисона Рида и Харри Уилсона.

Впервые в старте у "шпор" был назван январский новичок Раду Дрэгушин, заменив травмированного Микки Ван де Вена. Выздоровевший Ришарлисон расположился среди запасных.

"Фулхэм" выглядел намного лучше в начале матча, агрессивно атакуя и пристреливаясь. Отличную возможность открыть счет имел Родриго Мунис, промахнувшись с убойной позиции.

Ближе к середине первого тайма "Тоттенхэм" перехватил инициативу и стал проводить свои атаки. Сон Хен Мин слегка не попал по воротам, а на 32-й минуте Джеймс Мэддисон пробил в штангу.

А на 42-й минуте хозяева открыли счет, и это было слегка против логики игры. Энтони Робинсон забросил мяч в штрафную, где Мунис технично принял снаряд и вторым касанием пробил в угол ворот — 1:0.

Второй тайм начался с того, что гости пропустили во второй раз. Тимоти Кастань прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, а Саша Лукич ткнул мяч в ворота — 2:0.

"Фулхэм" только вошел во вкус и на 62-й минуте сделал счет крупным. Мунис затолкал мяч в ворота после удара Калвина Бэсси в штангу — 3:0.

На 65-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "Тоттенхэма", однако гол Палиньи не был засчитан из-за Рауля Хименеса, блокировавшего обзор голкипера.

Вскоре "шпоры" мог размочить счет, но и Бреннан Джонсон, и Тимо Вернер свой шанс упустил. Затем гости приуныли и концовку матча провели невыразительно.

Разгромив "Астон Виллу" в предыдущем матче, "Тоттенхэм" неожиданно оказался разгромлен сам сегодня. С такой нестабильностью команде Анге Постекоглу будет сложно рассчитывать на место в топ-4.

"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2024 22:30

Количество просмотров Просмотров: 503

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  1. marsimonyan-lfc 16.03.2024 23:05 # marsimonyan-lfc
    Чтоза болезнь?



    10.01.2024 00:46 #
    bembo

    Мудрик это п13дец какая же тупица за 70 млн...
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/105116/

    16.03.2024 20:50 #
    bembo

    походу реально надо давать время мудрику и развивать его

    смотрю на этого оверхайпанутого доку, ну тупица тупица, курица без головы
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106437/?c=1#c7904608

    (ответить)

  2. marsimonyan-lfc 16.03.2024 22:59 # marsimonyan-lfc
    Ичкерьси - самая позорная помойка в истории АПЛ

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  3. dexter 16.03.2024 22:54 # dexter
    Сегодня 10 лет, как крымский кiт - не кiт, а кот.

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  4. steveg8 16.03.2024 22:46 # steveg8
    Петухи отправились в родной угол.

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  5. liverpo0ol 16.03.2024 22:38 # liverpo0ol
    Cho
    Po
    Chemsi?

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  6. brown-ale 16.03.2024 22:38 # brown-ale
    Spursy.

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  7. dexter 16.03.2024 22:37 # dexter
    Типичный петунхем.

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  8. chelsea88 16.03.2024 22:36 # chelsea88
    На месте Тоттенхэма должен был быть аснл(

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  9. gameboy 16.03.2024 22:36 # gameboy
    Че там у псинси?

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