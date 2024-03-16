Бернарду Силва вывел "Сити" в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" вслед за "Ковентри" вышел в полуфинал Кубка Англии, уверенно победив "Ньюкасл" 2:0 благодаря дублю Бернарду Силвы.

"Горожане" сразу же принялись безраздельно владеть мячом и на 13-й минуте открыли счет — первым же ударом в створ. Бернарду Силва вошел в штрафную и пробил, а после рикошета от Дэна Берна мяч по дуге залетел в ворота — 1:0.



Сделав небольшую паузу, на 31-й минуте хозяева разразились вторым голом. Силва нанес обводящий удар с границы штрафной, а Свен Ботман неудачно подставил голову, и мяч полетел в противоход голкиперу — 2:0.



До перерыва "Ньюкасл" мог отыграть один гол, но Штефан Ортега блестяще отразил удар Александера Исака из центра штрафной с отскоком от газона.



Второй тайм матча на "Этихад" стал формальностью. Хозяева контролировали игру и имели свои моменты, но слишком напрягаться не хотели, а мяч перестал идти в ворота. Гости так и не предприняли попыток переломить игру.



"Сити" одержал достаточно комфортную победу над обескровленным "Ньюкаслом", сделав результат в первые полчаса. Теперь "горожане" ожидают воскресной жеребьевки полуфинальной стадии.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл" — 2:0 (2:0)



Голы: Силва 13, 31.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родри, Ковачич, Фоден, Силва, Холанд (Альварес 87), Доку (Бобб 77).



"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Ласселлс, Ботман (Крафт 83), Берн (Холл 62), Лонгстафф (Майли 62), Гимараэс, Мерфи, Уиллок (Андерсон 62), Исак, Гордон (Альмирон 62).



Предупреждения: Ласселлс, Шер, Альмирон.