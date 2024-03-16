Поттер пополнил шорт-лист "Аякса"
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер пополнил шорт-лист кандидатов на роль следующего наставника "Аякса".
Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" около года назад.
По информации Daily Mirror, недавно исполнительный директор "Аякса" Алекс Кроес с удивлением узнал, что Поттер рассматривает вариант с переездом в Голландию, чтобы попытаться исправить свою репутацию.
Кандидатура Поттера получила определенную поддержку в высших эшелонах "Аякса", поэтому клуб из Амстердама добавил Грэмма в свой шорт-лист, где уже значатся Пеп Лейндерс и Эрик Тен Хаг.
Отметим, что Поттер также считается одни из кандидатов на замену Тен Хагу в "Юнайтед".
16.03.2024 22:00
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Руки прочь. Чел нужен здесь, чтобы работать в МЮ или Ливерпуле.
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