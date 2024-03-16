"Юнайтед" определился с ценой за Санчо

"Манчестер Юнайтед" готов продать вингера Джейдона Санчо грядущим летом за 40-50 миллионов фунтов.

Летом 2021 "Юнайтед" приобрел Санчо у дортмундской "Боруссии" за 73 млн. фунтов. Джейдон не только не оправдал ожиданий, которые с ним связывались, но и на старте этого сезона поссорился с главным тренером Эриком Тен Хагом.



Конфликт с Тен Хагом обернулся тем, что Санчо был на несколько месяцев изолирован от первой команды "Юнайтед", а в январе вернулся в Дортмунд на правах аренды.



В "Боруссии" Санчо постепенно начал приходить в себя, забив два гола и отдав две результативные передачи в 10 матчах, однако арендное соглашение по Джейдону не предполагает опции выкупа.



Заинтересованным в Санчо клубам, включая "Боруссию", придется договариваться с "Юнайтед" о компенсации за Джейдона, и Football Insider утверждает, что на "Олд Траффорд" надеются вернуть лишь немногим более половины своих инвестиций в игрока.



У 23-летнего Санчо все равно нет будущего в "Юнайтед", пока там остается Тен Хаг, поэтому "красные дьяволы" готовы довольствоваться 40-50 млн. фунтов в качестве компенсации за Джейдона.