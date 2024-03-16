Тоуни намекает на желание перейти в "Реал"

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни намекнул, что хочет отправиться в "Реал".

Тоуни обсуждал возможный уход из "Брентфорда" еще в январе, когда он вернулся после восьми месяцев дисквалификации. Однако правила финансового фейр-плей не позволили грандам Премьер-Лиги побороться за Айвена.

После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, что делает продажу Айвена неминуемой. И на вопрос о том, куда он хочет отправиться, 28-летний англичанин дал неожиданный ответ.

"Я просто позволю всему сложиться естественным образом. Если "Брентфорду" будет суждено продать меня, они получат свои деньги... А я отправлюсь в Мадрид, и все будет хорошо!" — цитирует Тоуни talkSPORT.


Метки Брентфорд, Реал, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2024 20:00

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  1. makeewadim 16.03.2024 20:18 # makeewadim
    Самуил Эл Джексон: Что этот Нигер себе позволяет??!!

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  2. takernotagiver 16.03.2024 20:17 # takernotagiver
    Тоуни показал в матче с Арсеналом, почему он до сих пор не перешел в топ клуб. Переоценкой оказался

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  3. chelsae88 16.03.2024 20:13 # chelsae88
    Гейгунеры на него уже так слюнки распустили, а он их в хуй не ставит выбирая Реал

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