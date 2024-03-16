Тоуни намекает на желание перейти в "Реал"
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни намекнул, что хочет отправиться в "Реал".
Тоуни обсуждал возможный уход из "Брентфорда" еще в январе, когда он вернулся после восьми месяцев дисквалификации. Однако правила финансового фейр-плей не позволили грандам Премьер-Лиги побороться за Айвена.
После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, что делает продажу Айвена неминуемой. И на вопрос о том, куда он хочет отправиться, 28-летний англичанин дал неожиданный ответ.
"Я просто позволю всему сложиться естественным образом. Если "Брентфорду" будет суждено продать меня, они получат свои деньги... А я отправлюсь в Мадрид, и все будет хорошо!" — цитирует Тоуни talkSPORT.
16.03.2024 20:00
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