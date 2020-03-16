"Форест" готовится узнать вердикт по делу о нарушении ФФП

В начале следующей недели "Ноттингем Форест" узнает вердикт по делу о нарушении правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Проанализировав финансовую отчетность своих клубов за сезон 2022/23, в январе Премьер-Лига обвинила "Форест" и "Эвертон" в нарушении правил ФФП.



По информации Sky Sports, со дня на день независимая комиссия Премьер-Лиги должна озвучить санкции, которым будет подвергнут "Форест".



"Форест" грозит наказание вплоть до снятия очков, что могло бы опустить команду Нуну Эшпириту Санту в зону вылета Премьер-Лиги.



После того, как вердикт будет оглашен, пойдут три недели, в течение которых "Форест" может воспользоваться своим правом на апелляцию.