"Ковентри" едет на "Уэмбли"

Первым полуфиналистом Кубка Англии стал представляющий Чемпионшип "Ковентри", одержавший победу 2:3 в гостях у "Вулверхэмптона".

"Ковентри" очень достойно смотрелся в первом тайме матча на "Молинью", а в начале второго и вовсе открыл счет усилиями Эллиса Симса.



Подгоняемые своими болельщиками "волки" приложили большие усилия, чтобы отыграться, и благодаря голам Райана Аит-Нури и Уго Буэно в концовке перехватили инициативу.



Команда Гари О'Нила была в считанных минутах от поездки на "Уэмбли", но в компенсированное время дважды пропустила и в итоге потерпела поражение 2:3.



Добавим, жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии состоится после матча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" в воскресенье.



"Вулверхэмптон" — "Ковентри" — 2:3 (0:0)



Голы: Аит-Нури 83, Уго Буэно 88 — Симмс 53, 90, Райт 90.



"Вулверхэмптон": Са, Семеду, Сантьяго Буэно, Килмен, Тоти, Аит-Нури, Гомес (Дохерти 60), Марио Лемина, Дойл (Уго Буэно 73), Сарабия, Фрэйзер (Чивоме 60).