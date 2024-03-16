Гвардиола уверен, что Гимараэс останется в "Ньюкасле"

Главный тренер "Манчестер Сити" похвалил Бруно Гимараэса, но выразил уверенность, что бразильский полузащитник останется в "Ньюкасле".

Новый контракт Гимараэса с "Ньюкаслом" предусматривает отступные в 100 миллионов фунтов, и на этой неделе в испанской прессе появились слухи, что "Сити" и ПСЖ готовы сойтись в битве за Бруно.



В преддверии четвертьфинала Кубка Англии против "Ньюкасла" Гвардиола отреагировал на эти слухи, дав понять, что "Сити" не будет покупать Гимараэса, несмотря на симпатии Хосепа к 26-летнему бразильцу.



"Он исключительный опорный полузащитник. Он агрессивен — с мячом или без мяча".



"Он агрессивен при стандартах, он является по-настоящему совершенным опорным полузащитником со времен "Лиона", и теперь он представляет клуб, который хочет расти и расти".



"Уверен, он будет частью этого проекта в ближайшие годы. Определенно", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.