Гвардиола надеется, что Грилиш вернется в форму

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что после международного перерыва плеймейкер Джек Грилиш вернется в свою форму прошлого сезона.

Грилиш сделал большой вклад в завоевание "Сити" требла в прошлом сезоне, но эта кампания оказалась омрачена для Джека различными проблемами со здоровьем.



В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Ньюкасла" Гвардиола отчитался о выздоровлении Грилиша. Теперь Хосеп надеется, что 28-летний англичанин вернется в свою лучшую форму на концовку сезона.



"Посмотрим, сыграет ли он против "Ньюкасла". У нас будет этот матч, а затем две недели, когда он сможет упорно поработать и улучшить свою готовность".



"Он очень хорошо тренировался последние два-три дня. Он чувствует себя хорошо, и это позитивный момент".



"Возможно, он потребуется нам в субботу, но затем у него будут эти две недели, когд он сможет хорошо поработать. И тогда у нас будет Джек, которого нам не хватало в этом сезоне. Он может быть полезен для нас".



"Джек был полезен для нас, но не так, как в прошлом сезоне. Поэтому важнее всего для него хорошо восстановиться после этой небольшой травмой и привести себя в форму на случай, если мы будем нуждаться в нем".



"Я не собираюсь говорить, насколько важен Джек для нас. Конечно, он важен. Но он должен быть готов", — цитирует Гвардиолу The Independent.