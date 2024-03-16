Почеттино: "Люди начали понимать, что Джексон может быть очень хорош"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино чувствует, что нападающий Николас Джексон начал менять мнение людей о себе.

Джексон, купленный у "Вильярреала" за 32 миллионов фунтов прошлым летом, вызывал раздражение у фанатов "Челси" в начале сезона своими многочисленными промахами и желтыми карточками.



Однако сейчас на счету Джексона уже девять голов в Премьер-Лиге — на один меньше, чем у Дидье Дрогба в дебютном сезоне за "Челси". И Почеттино чувствует, что люди стали относиться к 22-летнему сенегальцу по-другому.



"Сейчас все вы видите, что он прибавляет. Самой сложной вещью было поддерживать его, когда было тяжело".



"Он обладает мастерством и потенциалом. Сейчас его дела идут гораздо лучше, но ему все еще нужно значительно прибавить. Его показатели похожи на Дрогба в первом сезоне".



"Возможно, это вселяет веру в фанатов и заставляет быть терпеливее с ним, потому что всегда нужно учитывать обстоятельства".



"Он был нашим единственным нападающим, и мы слишко много требовали от него в каждом матче и каждом действии. "Забивай, забивай, забивай!" Это непросто".



"Надеюсь, теперь люди начали понимать, что он может быть очень хорош", — цитирует Почеттино The Sun.