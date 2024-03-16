"Ливерпуль" хочет купить Мусиалу

"Ливерпуль" проявляет огромный интерес к приобретению вингера "Баварии" Джамала Мусиалы.

21-летний Мусиала считается одни из лучших молодых талантов в Европе, и "Бавария" оценивает Джамала в 100 миллионов фунтов.



Сейчас у Мусиалы остается еще два года по контракту, и пока все попытки "Баварии" склонить Джамала к новой сделке оказывались провальными.



По информации Football Insider, бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс, который возвращается к работе с мерсисайдским клубом, рассматривает Мусиалу одной из своих приоритетных целей на лето.



В этом сезоне Мусиала, который провел девять лет в академии "Челси", забил 10 голов и отдал шесть результативных передач за "Баварию".