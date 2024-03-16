"Ливерпуль" хочет купить Мусиалу

Джамал Мусиала "Ливерпуль" проявляет огромный интерес к приобретению вингера "Баварии" Джамала Мусиалы.

21-летний Мусиала считается одни из лучших молодых талантов в Европе, и "Бавария" оценивает Джамала в 100 миллионов фунтов.

Сейчас у Мусиалы остается еще два года по контракту, и пока все попытки "Баварии" склонить Джамала к новой сделке оказывались провальными.

По информации Football Insider, бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс, который возвращается к работе с мерсисайдским клубом, рассматривает Мусиалу одной из своих приоритетных целей на лето.

В этом сезоне Мусиала, который провел девять лет в академии "Челси", забил 10 голов и отдал шесть результативных передач за "Баварию".


Метки Бавария, Ливерпуль, Мусиала

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2024 13:00

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  1. skydreams 16.03.2024 14:29 # skydreams
    нельзя колбасникам этого топаря отдавать, у них свои есть, эллиоты, джонсы и ижи с ними вон бегают. беллингем, мбаппе и кайседо на подходе, хватит им

    мусиалу в Челси вингером и чемпик можно не начинать

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  2. scauzer11 16.03.2024 14:09 # scauzer11
    придёт к Князьям и будет карать чупси)

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  3. mansoor 16.03.2024 14:08 # mansoor
    Бедный Челси, академия лучшая в мире, а воспитанников не воспринимают.

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  4. arsenverim 16.03.2024 13:23 # arsenverim
    А купят Галлахера

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