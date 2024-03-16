"Ливерпуль" хочет купить Мусиалу
"Ливерпуль" проявляет огромный интерес к приобретению вингера "Баварии" Джамала Мусиалы.
21-летний Мусиала считается одни из лучших молодых талантов в Европе, и "Бавария" оценивает Джамала в 100 миллионов фунтов.
Сейчас у Мусиалы остается еще два года по контракту, и пока все попытки "Баварии" склонить Джамала к новой сделке оказывались провальными.
По информации Football Insider, бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс, который возвращается к работе с мерсисайдским клубом, рассматривает Мусиалу одной из своих приоритетных целей на лето.
В этом сезоне Мусиала, который провел девять лет в академии "Челси", забил 10 голов и отдал шесть результативных передач за "Баварию".
16.03.2024 13:00
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нельзя колбасникам этого топаря отдавать, у них свои есть, эллиоты, джонсы и ижи с ними вон бегают. беллингем, мбаппе и кайседо на подходе, хватит им
мусиалу в Челси вингером и чемпик можно не начинать
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придёт к Князьям и будет карать чупси)
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Бедный Челси, академия лучшая в мире, а воспитанников не воспринимают.
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А купят Галлахера
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