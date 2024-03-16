"Арсенал" и "Ливерпуль" хотели купить Маунта

"Арсенал" и "Ливерпуль" были заинтересованы в приобретении полузащитника Мейсона Маунта у "Челси" прошлым летом.

Прошлым летом "Челси" продал Маунта в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов фунтов. "Синие" были вынуждены так поступить, потому что не смогли договориться с Мейсоном о продлении истекавшего через год контракта.



С тех пор Маунт сыграл только 12 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, отдав единственную результативную передачу. Остальное время Мейсон находился в лазарете.



В интервью Caught Offside журналист Фабрицио Романо рассказывает, что в концовке прошлого сезона — около апреля — неопределенностью с будущим Маунта пытались воспользоваться "Арсенал" и "Ливерпуль".



При этом в некоторый момент главный тренер "Арсенала" Микель Артета даже сообщил своему окружению, что его клуб "очень близок" к покупке Маунта у "Челси".



Чуть позже свой интерес к Маунту обозначил "Юнайтед", и с тех пор "красные дьяволы" были наиболее предпочтительным вариантом для 25-летнего игрока сборной Англии.