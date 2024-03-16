"Арсенал" и "Ливерпуль" хотели купить Маунта

Мейсон Маунт "Арсенал" и "Ливерпуль" были заинтересованы в приобретении полузащитника Мейсона Маунта у "Челси" прошлым летом.

Прошлым летом "Челси" продал Маунта в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов фунтов. "Синие" были вынуждены так поступить, потому что не смогли договориться с Мейсоном о продлении истекавшего через год контракта.

С тех пор Маунт сыграл только 12 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, отдав единственную результативную передачу. Остальное время Мейсон находился в лазарете.

В интервью Caught Offside журналист Фабрицио Романо рассказывает, что в концовке прошлого сезона — около апреля — неопределенностью с будущим Маунта пытались воспользоваться "Арсенал" и "Ливерпуль".

При этом в некоторый момент главный тренер "Арсенала" Микель Артета даже сообщил своему окружению, что его клуб "очень близок" к покупке Маунта у "Челси".

Чуть позже свой интерес к Маунту обозначил "Юнайтед", и с тех пор "красные дьяволы" были наиболее предпочтительным вариантом для 25-летнего игрока сборной Англии.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2024 12:00

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  1. umbriaco 16.03.2024 12:42 # umbriaco
    Слава богу, что это в мю перешло.

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  2. scholes18 16.03.2024 12:30 # scholes18
    легендарная семерка!

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  3. butcher7777 16.03.2024 12:21 # butcher7777
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