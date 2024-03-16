Почеттино: "Игроки не спали перед финалом Кубка Лиги"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино нашел неожиданное оправдание, почему его команда потерпела поражение в финале Кубка Лиги.

В прошлом месяце "Челси" уступил "Ливерпулю" на "Уэмбли" со счетом 0:1, единственный гол пропустив в экстра-таймах.



По словам Почеттино, некоторые игроки из его молодой команды так волновались, что не выспались перед тем финалом.



Однако Почеттино не сомневается, что тот опыт сделает его команду сильнее. Маурисио настроен обыграть "Лестер" в рамках 1/4 финала Кубка Англии в воскресенье и вернуться на "Уэмбли".



"Для нашей раздевалки будет иметь огромное значение, если мы победим "Лестер". Это будет очень важно, если эта молодая команда снова сыграет на "Уэмбли".



Только между нами — некоторые игроки не спали в день перед финалом. Тот финал лишь сделал их более опытными и научил лучше справляться с такого рода ситуацией".



"Конечно, наша цель — выйти еще в один полуфинал. Для нас было бы так хорошо попасть в финал, побороться за трофей и путевку в Европу через Кубок Англии", — цитирует Почеттино talkSPORT.