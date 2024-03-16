"Тоттенхэм" собирается купить центрального защитника летом

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб собирается приобрести центрального защитника грядущим летом.

"Тоттенхэм" только в январе укрепил свой центр обороны, купив Раду Дрэгушина из "Дженоа" за 26.7 млн. фунтов.



Однако травма Микки Ван Де Вена, который пропустит матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в субботу, показывает, что "шпорам" по-прежнему не хватает мастерства на этой позиции.



"Если вы спросите меня, является ли эта зона той, которую мы можем укрепить, то я отвечу "да". Мы, наверное, обратим внимание на эту зону. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наша команда была как можно сильнее".



"Когда я пришел, у нас в клубе было где-то шесть или семь центральных защитников. Так что дело не только в количестве. Дело больше в умении этих игроков играть в футбол, как мы того хотим, и подходить для того, что мы пытаемся создать здесь".



"Думаю, мы будем искать усиление в этой зоне, но, думаю, в конце сезона мы будем искать усиление для всех зон. Планирование уже идет, и в данный момент этим занимаются другие люди", — цитирует Постекоглу Football.London.