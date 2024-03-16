Adidas будет штрафовать МЮ на 10 млн. фунтов за непопадание в Лигу Чемпионов

Новый контракт "Манчестер Юнайтед" с техническим спонсором Adidas предусматривает штраф в 10 миллионов фунтов для клуба каждый раз, когда "красным дьяволам" не удается квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Действующий 10-летний контракт "Юнайтед" и Adidas стоимостью 750 млн. фунтов истекает в конце следующего сезона.



С 2025 года стороны начинают сотрудничество по новому контракту, оцениваемому в 90 млн. фунтов за сезон.



По информации The Times, условия нового контракта с Adidas таковы, что каждый сезон "Юнайтед" будет получать на 10 млн. фунтов меньше в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



По действующему же контракту Adidas может оштрафовать "Юнайтед" только в случае непопадания в Лигу Чемпионов два сезона подряд, но с "дьяволами" этого еще не случалось.



Помимо штрафных санкций, новый контракт предусматривает и бонусы. "Юнайтед" дополнительно получит до 4.4 млн. фунтов, если мужская или женская команда выиграет "Премьер-Лигу, женскую Суперлигу, Кубок Англии или континентальные соревнования".