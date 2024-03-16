Фанат "Ливерпуля" отлучен на три года от футбола за бросок бутылкой в автобус МЮ

Фанат "Ливерпуля" был отлучен на три года от футбола за то, что метнул бутылку в автобус "Манчестер Юнайтед".

Данный инцидент случился 17 декабря, когда "Ливерпуль" и "Юнайтед" сыграли на "Энфилде" без голов в рамках Премьер-Лиги.



Когда автобус "красных дьяволов" подъезжал к стадиону перед началом матча, 23-летний Льюис Клири запустил бутылку в боковое стекло транспортного средства.



В результате попадания бутылки стекло треснуло, однако никто не пострадал.



Мерсисайдской полиции не составило труда вычислить хулигана, который накануне предстал перед Магистратским судом Сефтона, сообщает BBC.



Суд признал Клири виновным и приговорил к 150 часам общественных работ и выплате 500 фунтов в качестве возмещения ущерба и судебных издержек. Также Льюису было запрещено посещать любые футбольные матчи в стране ближайшие три года.