Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк рассказал о своем сожалении насчет финала Кубка Лиги.

В прошлом месяце Ван Дейк помог "Ливерпулю" завоевать Кубок Лиги, забив единственный гол в финале против "Челси".



После матча на "Уэмбли" "красные" опубликовали в социальной сети короткое видео из раздевалки, на котором Ван Дейк произносит короткую фразу: "Они думали, что я закончился". Ролик собрал полтора миллиона просмотров в твиттере.



Этим Ван Дейк ответил своим критикам, которые ставили под сомнение игру Виргила в неудачном для него и всего "Ливерпуля" сезоне 2022/23. Однако сейчас 32-летний голландец жалеет, что высказался на эмоциях.



"Мне не следовало этого говорить, потому что я не хочу делать ложные посылы. Я выпустил эмоции наружу, потому что то был очень эмоциональный день".



Я был расстроен прошлым летом. Это не так, что я был плох, я совершенно этого не чувствовал. Просто я был ниже своих стандартов, и у меня не было прежней стабильности, которую я показывал в каждом матче. Возможно, было хорошо выговориться, но я не хотел создавать шумиху вокруг себя".



"Летний перерыв мне очень помог и вернул меня в в хорошее состояние. В этом сезоне я чувствую себя очень комфортно в каждом аспекте игры. Разумеется, уверенность имеет большую роль в твоей игре, но я думаю, что в целом сделал большие шаги".



"На днях тренер сказал, что дело не только в капитанской повязке. Для меня совпали многие вещи. Ответственность, которую я получил, помогла, но я чувствую, что совершил шаги вперед. Я хочу продолжать наслаждаться этим, и посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.