29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 16 марта, тремя поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — БРЕНТФОРД 18:00



"Бернли" не знает побед уже 10 матчей Премьер-Лиги кряду — с выигрыша 0:2 в гостях у "Фулхэма" 23 декабря (3 ничьи, 7 поражений). В этом сезоне "Брентфорд" потерпел 10 поражений на выезде в чемпионате — больше всех в дивизионе наравне с "Шеффилд Юнайтед". "Бордовые" проиграли только одну из 11 последних домашних встреч с "пчелами" в чемпионате (6 побед, 4 ничьи).



Главный тренер "Бернли" Венсан Компани выразил надежду на возвращение ряда игроков в строй, не став называть имена.



"Брентфорду" предстоит оценить состояние Бриана Мбемо, который не играет с декабря. Серхио Регилон залечил заднюю поверхность бедра. Кристиан Нергор угодил в лазарет.



ЛУТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Лутон" рискует оформить четыре домашних поражения подряд в чемпионате, чего не случалось с 2015 года, когда клуб выступал в Лиге Два. "Ноттингем Форест" проиграл 12 из 17 последних матчей в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи). "Шляпники" ни разу не уступили в пяти последних встречах с "лесниками" в чемпионате (2 победы, 3 ничьи), хотя до этого проиграли пять из шести.



"Лутон" по-прежнему вынужден обходиться без нападающего Элайджи Адебайо, у которого случился рецидив травму задней поверхности бедра. Тахим Чонг свои проблемы со здоровьем решил.



В старт "Форест" могут вернуться Ола Айна и Джованни Рейна. Нуну Тавареш и Гонсало Монтиаль не успеват поправиться к субботе.



ФУЛХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Фулхэм" выиграл три из пяти домашних матчей против команд, в данный момент находящихся в верхней половине таблицы. "Тоттенхэм" забивал минимум дважды в каждом из шести последних выездных поединков чемпионата. "Дачники" проиграли 14 из 16 последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Жоау Палинья и Виллиан могут вернуться в старт.



Защитник Микки Ван де Вен не поможет "Тоттенхэму" из-за небольшого повреждения задней поверхности бедра. Его заменит Раду Дрэгушин. Ришарлисон должен залечить свое колено вовремя.