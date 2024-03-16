"Челси" заплатит "Брентфорду" за Куэву 750,000 фунтов

Компенсация, которую выплатит "Челси" за тренера по стандартным положениям "Брентфорда" Бернардо Куэву, составит 750,000 фунтов.

И хотя изначально главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино был против этой идеи, боссы лондонского клуба поступили по-своему и решили пригласить тренера по стандартам.



На этой неделе стало известно, что "Челси" удалось заполучить свою целью номер один в лице Куэвы, который трудится в "Брентфорде" с сентября 2020.



Как уточняет трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" и "Брентфорд" полостью согласовали переход Куэвы. 36-летний мексиканец приступит к работе с "синими" после окончания этого сезона, а "пчелы" получат компенсацию в 750,000 фунтов.



Добавим, "Брентфорд" является лучшей командой в этом сезоне Премьер-Лиге по голам после стандартных положений — 19.



