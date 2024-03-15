Клопп: "Салах готов к "Юнайтед"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его нападающий Мохамед Салах полностью готов к четвертьфинальному матчу Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Накануне Салах впервые с 1 января появился в стартовом составе "Ливерпуля". Мохамед сыграл все 90 минут, своим голом и тремя результативными передачами поспособствовав победе 6:1 над "Спартой" в Лиге Европы.



Впереди у "Ливерпуля" выезд к "Юнайтед", против которого Салах забил 12 голов 13 матчах, и Клопп чувствует, что 31-летний египтянин готов развить эту серию.



"Мо определенно готов".



"Мо — игрок высшего мастерства. Спросите сами, чем ему так нравится "Манчестер Юнайтед", но чем больше мы говорим об этом, тем меньше вероятность, что это случится снова, поэтому мне не нравится слишком много болтать!"



"Он просто исключительный парень, игрок мирового уровня, и то, как мы справились в его отсутствие, было просто невероятно. Парни были хороши, но лучше, когда он здесь и выходит на поле, нежели когда лишь присутствует в раздевалке".



"Хорошо, что мы смогли дать ему минуты, и теперь он готов к воскресенью", — цитирует Клоппа Sky Sports.