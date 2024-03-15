Гвардиола предвкушает противостояние с "королями Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что противостояние его команды с "Реалом" в плей-офф Лиги Чемпионов стало традицией.

В пятницу УЕФА провел жеребьевку оставшихся раундов плей-офф Лиги Чемпионов, и в 1/4 финала "Сити" предстоит сразиться с "Реалом".



"Сити" и "Реал" сталкивались в полуфинале в двух предыдущих сезонах, и Гвардиола преисполнен уважения к самой успешной команде в истории Лиги Чемпионов.



"Это слегка похоже на традицию — мы три года подряд играем против королей соревнования".



"Надеюсь, мы подойдем к матчам против них в хорошей форме, но до выезда в Мадрид еще несколько недель".



"Когда люди называют жребии простыми, вы принижаете соперника, но в случае с "Реалом" нет необходимости говорить, чего они добились в этом соревновании. Когда играешь на поздних стадиях, ты играешь против лучших команд в Европе, и "Реал" совершенно точно среди них".



"Но все соперники по-настоящему сложны, и каждый знает это. Мы испытывали волнение перед жеребьевкой, потому что быть здесь — это каждый раз привилегия. Это особенное соревнование", — цитирует Гвардиолу The Independent.