Гвардиола подтвердил потерю Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю полузащитника Кевина Де Брюйне с травмой.

Ранее на этой неделе стало известно, что Де Брюйне не был вызван в сборную Бельгии из-за растяжения паховых мышц. Оказывается, несколько последних матчей, включая 1:1 с "Ливерпулем", Кевин сыграл через боль.



В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Ньюкасла" Гвардиола подтвердил, что Де Брюйне получит возможность поправить здоровье. Как и голкипер Эдерсон, Кевин должен вернуться в строй после международного перерыва.



"Кевин не готов. Когда он играл на "Энфилде", у него уже были кое-какие проблемы. Его состояние улучшается, но но не готов на завтра. Мы разговаривал с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско, и он принял решение (не вызывать Де Брюйне)".



"Я благодарен, потому что он не чувствовал себя хорошо, и теперь он сможет восстановиться на остаток сезона. Он хорошо сыграл против "Ливерпуля". У всех игроков возникают проблемы, но он не чувствовал себя хорошо и на следующий день, поэтому это нельзя было оставлять без внимания".



Эдди (Эдерсону) уже лучше. Надеюсь, он будет готов после международного перерыва. Завтра он, конечно, не сыграет. У него будут две недели отдыха, он восстановится, и мы посмотрим на его самочувствие", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.