Тен Хаг исключает продажу Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг исключил продажу нападающего Маркуса Рэшфорда грядущим летом.

На днях появились слухи, что ПСЖ рассматривает Рэшфорда в качестве замены для покидающего клуб Килиана Мбаппе и готов предложить "Юнайтед" 80 миллионов фунтов за Маркуса.



Несмотря на то, что Рэшфорд резко сбавил обороты после подписания нового контракта прошлым летом и забил только семь голов этом сезоне, Тен Хаг не планирует расставаться с 26-летним англичанином.



"Прошлым летом мы переподписывали его на четыре года не для того, чтобы затем продать. Нет. Он должен быть частью этого проекта. Здесь не о чем и говорить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.