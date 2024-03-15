Тен Хаг исключает продажу Рэшфорда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг исключил продажу нападающего Маркуса Рэшфорда грядущим летом.
На днях появились слухи, что ПСЖ рассматривает Рэшфорда в качестве замены для покидающего клуб Килиана Мбаппе и готов предложить "Юнайтед" 80 миллионов фунтов за Маркуса.
Несмотря на то, что Рэшфорд резко сбавил обороты после подписания нового контракта прошлым летом и забил только семь голов этом сезоне, Тен Хаг не планирует расставаться с 26-летним англичанином.
"Прошлым летом мы переподписывали его на четыре года не для того, чтобы затем продать. Нет. Он должен быть частью этого проекта. Здесь не о чем и говорить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
15.03.2024 20:00
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Куем им всем по лбу - подытожил голландец.
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обоих ссаными тряпками гнать
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Да за 80 лямов его завернут и отправят во Францию будь такое предложение поступит)
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