Тен Хаг исключает продажу Рэшфорда

Эрик Тен Хаг и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг исключил продажу нападающего Маркуса Рэшфорда грядущим летом.

На днях появились слухи, что ПСЖ рассматривает Рэшфорда в качестве замены для покидающего клуб Килиана Мбаппе и готов предложить "Юнайтед" 80 миллионов фунтов за Маркуса.

Несмотря на то, что Рэшфорд резко сбавил обороты после подписания нового контракта прошлым летом и забил только семь голов этом сезоне, Тен Хаг не планирует расставаться с 26-летним англичанином.

"Прошлым летом мы переподписывали его на четыре года не для того, чтобы затем продать. Нет. Он должен быть частью этого проекта. Здесь не о чем и говорить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рэшфорд, слухи, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2024 20:00

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  1. closer 15.03.2024 20:40 # closer
    Куем им всем по лбу - подытожил голландец.

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  2. narcot 15.03.2024 20:22 # narcot
    обоих ссаными тряпками гнать

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  3. aliluya-nn 15.03.2024 20:22 # aliluya-nn
    Да за 80 лямов его завернут и отправят во Францию будь такое предложение поступит)

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