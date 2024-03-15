Саутгейт определится с новым контрактом после Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что примет решение насчет нового контракта после Евро-2024.

Евро-2024 в Германии станет четвертым большим турниром для английской сборной при Саутгейте, чей контракт с FA рассчитан до декабря.



Многие ожидали, что летом Саутгейт оставит свой пост, едва не сделав это после ЧМ-2022 в Катаре. Однако Гарет открыт к новой сделке, хотя пока и не готов ее обсуждать.



"В своей работе я должен давать результат, поэтому для меня нет смысла забегать вперед".



"Мой фокус на том, чтобы обеспечить наилучшее выступление сборной Англии на Чемпионате Европы. С момента моего прихода нашей целью всегда было попадание в четверку лучших с конечной целью стать победителем".



"Если вы посмотрите на траекторию команды, то мы значительно поднялись, и это было приятно. Нам лишь не хватает этой толики — одержать победу и довести начатое до конца".



"На протяжении пяти последних лет мы демонстрировали стабильность с точки зрения мирового рейтинга, а значит наши результаты были стабильны. Мы должны транслировать это в следующий шаг".



"Это вызов, который я должен принять, и мне комфортно с этим. Нет смысла спекулировать о том, что случится после лета. Думаю, мы сядем и поговорим об этом в конце турнира. Я рад коротко поговорить об этом сейчас, но я не собираюсь все лето говорить о том, что будет дальше".



"Думаю, если бы мы сели и заключили новый контракт до турнира, каждый был говорил: "Ну, вы сделали то же самое с Капелло, а ты должен сперва проявить себя, прежде чем подпишешь новый контракт".



"Слушайте, я совершенно расслаблен насчет этого и не имею представления, где мы будем в середине июля. Надеюсь, на Трафальгарской площади, устроив вечеринку!" — цитирует Саутгейта The Independent.