"Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/4 финала Лиги Конференций

В результате жеребьевки соперником "Астон Виллы" по 1/4 финала Лиги Европы стал французский "Лилль".

"Вилла" попала в четвертьфинал третьего по значимости клубного турнира Европы, в предыдущем раунде по сумме двух матчей одолев "Аякс" со счетом 4:0.



Теперь команда Унаи Эмери сразится с "Лиллем", который занимает четвертое место в Лиге 1.



Четвертьфинальные матчи Лиги Конференций пройдут 11 и 18 апреля, полуфинальные — 2 и 9 мая. Финал состоится в Афинах 29 мая.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций



"Брюгге" (Бельгия) — ПАОК (Греция)

"Олимпиакос" (Греция) — "Фенербахче" (Турция)

"Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция)

"Виктория" (Чехия) — "Фиорентина".



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций



"Астон Вилла" / "Лилль" — "Олимпиакос" / "Фенербахче"

"Виктория" / "Фиорентина" — "Брюгге" / ПАОК