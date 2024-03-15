"Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/4 финала Лиги Конференций

Лига Конференций В результате жеребьевки соперником "Астон Виллы" по 1/4 финала Лиги Европы стал французский "Лилль".

"Вилла" попала в четвертьфинал третьего по значимости клубного турнира Европы, в предыдущем раунде по сумме двух матчей одолев "Аякс" со счетом 4:0.

Теперь команда Унаи Эмери сразится с "Лиллем", который занимает четвертое место в Лиге 1.

Четвертьфинальные матчи Лиги Конференций пройдут 11 и 18 апреля, полуфинальные — 2 и 9 мая. Финал состоится в Афинах 29 мая.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций

"Брюгге" (Бельгия) — ПАОК (Греция)
"Олимпиакос" (Греция) — "Фенербахче" (Турция)
"Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция)
"Виктория" (Чехия) — "Фиорентина".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций

"Астон Вилла" / "Лилль" — "Олимпиакос" / "Фенербахче"
"Виктория" / "Фиорентина" — "Брюгге" / ПАОК


Метки Астон Вилла, жеребьевка, Лига Конференций, Лилль, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2024 17:00

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