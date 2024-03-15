Премьер-Лига готовится принять решение по продаже "Эвертона"

На следующей неделе Премьер-Лига примет решение, будет ли "Эвертон" продан инвестиционному фонду 777 Partners.

Ровно полгода назад было объявлено, что 777 Partners согласовал покупку "Эвертона" у Фархада Мошири за 500 миллионов фунтов. С тех пор сделка находится на рассмотрении у Премьер-Лиги.



Американскому фонду, состоящему из десятков компаний в различных сферах, оказалось затруднительно пройти стандартную проверку для потенциальных владельцев клуба Премьер-Лиги.



На текущей неделе состоялось несколько встреч между 777 Partners и Премьер-Лигой. Американская сторона попыталась ответить на возникшие вопросы насчет своей структуры и теперь ожидает вердикта.



Добавим, с момента согласования сделки с Мошири 777 Partners вложил в "Эвертон" 190 млн. фунтов. Фонд также инвестировал в "Джеона", "Севилью", "Герту", "Стандарт" и "Васко да Гаму".