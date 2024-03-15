Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинального и полуфинального раундов Лиги Европы.
Прогноз Джо Коула насчет "Байера" сбылся лишь частично — команда Хаби Алонсо действительно приедет в Англию, но сыграет не с "Ливерпулем", а с "Вест Хэмом".
"Ливерпулю" же в результате брошенного УЕФА жребия досталась итальянская "Аталанта", которая в 1/8 финала выбила из турнира "Спортинг".
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 11 апреля, ответные — через неделю. Полуфиналы состоятся 2 и 9 мая, а финал пройдет в Дублине 22 мая.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
"Милан" (Италия) — "Рома" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия)
"Байер" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы
"Бенфика" / "Марсель" — "Ливерпуль" / "Аталанта"
"Милан" / "Рома" — "Байер" / "Вест Хэм"
15.03.2024 15:20
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Последние комментарии:
Милан - Ливерпуль финал.
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для аталанты все должно закончиться уже в пером матче
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с Аталантой будут интересные матчи)
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Ливерпуль изи проход до финала
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