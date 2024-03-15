Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинального и полуфинального раундов Лиги Европы.

Прогноз Джо Коула насчет "Байера" сбылся лишь частично — команда Хаби Алонсо действительно приедет в Англию, но сыграет не с "Ливерпулем", а с "Вест Хэмом".



"Ливерпулю" же в результате брошенного УЕФА жребия досталась итальянская "Аталанта", которая в 1/8 финала выбила из турнира "Спортинг".



Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 11 апреля, ответные — через неделю. Полуфиналы состоятся 2 и 9 мая, а финал пройдет в Дублине 22 мая.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы



"Милан" (Италия) — "Рома" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия)

"Байер" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы



"Бенфика" / "Марсель" — "Ливерпуль" / "Аталанта"

"Милан" / "Рома" — "Байер" / "Вест Хэм"