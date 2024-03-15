Дэннс заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Юный нападающий "Ливерпуля" Джейден Дэннс заключил со своим клубом новый контракт.
Дэннс находится в системе "Ливерпуля" с восьми лет и только в прошлом месяце дебютировал за первую команду, появившись на замену в матче Премьер-Лиги против "Лутона".
Затем Дэннс вышел на замену в финале Кубка Лиги против "Челси", завоевав первый в своей профессиональной карьере трофей.
Спустя три дня после финала на "Уэмбли" Дэннс открыл счет своим голам за "Ливерпуль", отметившись дублем против "Саутгемптона" в Кубке Англии.
Очевидно, в "Ливерпуле" возлагают большие надежды на своего воспитанника, свидетельством чему стал новый долгосрочный контракт, подписанный 18-летним англичанином.
15.03.2024 15:00
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вот и все трансферы нищего ливерпудла, какой-то мохнатый утырок с дебильной фамилией дэнс
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