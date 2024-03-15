Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Только в серии послематчевых пенальти одолев "Порту" в 1/8 финала, дальше "Арсенал" попал на "Баварию". А вот "Сити", легко разобравшийся с "Копенгагеном", вышел на "Реал".

Если оба английских клуба преодолеют четвертьфинальную стадию, то в полуфинале сыграют друг с другом. Финал состоится на "Уэмбли" 1 июня.

Добавим, первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9-10 апреля, ответные — 16-17 апреля. Полуфиналы назначены на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
ПСЖ (Франция) — "Барселона" (Испания)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

"Атлетико" / "Боруссия Дортмунд" — ПСЖ / "Барселона"
"Арсенал" / "Бавария" — "Реал" / "Манчестер Сити"


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2024 14:35

Количество просмотров Просмотров: 5263

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Последние комментарии:




  1. marsimonyan-lfc 15.03.2024 15:34 # marsimonyan-lfc
    Где цыган на свой украденный айфон постоянно умудряется интернет ловить, живя в глухой степи со своим табаром?

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  2. wengerrrro 15.03.2024 15:34 # wengerrrro
    Ливерпуль поздравляю с финалом, удачи против Байера.

    Сити не повезло, Арсеналу тоже, но тут пофиг, тут лично мне не нравится соперник, не вижу за счет чего матч будет интересным.

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  3. chelsea88 15.03.2024 15:34 # chelsea88
    Хехехехе))))
    Ггшки это судьба))

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  4. vendetta1 15.03.2024 15:29 # vendetta1
    Лучший жребий и не придумаешь. Было бы еще идеальней чтобы анониры с голубками встретились в полуфинале и поубивали друг друга

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  5. jokerz 15.03.2024 15:27 # jokerz
    Все натуралы конечно за Реал Мадрид, тут ожидаемо

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  6. wilegend 15.03.2024 15:24 # wilegend
    Реал сити это акуенчик

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  7. kellborn 15.03.2024 15:11 # kellborn
    Сука, мог бы мой Интер против Боруссии играть:((( А это считай гарантированный полуфинал. Пиздец обидно.

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  8. skydreams 15.03.2024 15:08 # skydreams
    15.03.2024 14:52 #
    liverpoolfan94

    Для ЛФК отличный жребий

    Источник: http://fapl.ru/posts/106425/?c=1#c7904176

    )

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  9. skydreams 15.03.2024 15:07 # skydreams
    оо найс, среал выкинут нахуй, отлично. арсик наконец с баварией будет на равных думаю. и псж-барса можно 2 тайм глянуть. короч збс жеребьёвка, жалко только что интер вылетел

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  10. takernotagiver 15.03.2024 15:05 # takernotagiver
    Такой Реал, который был играл против Лейпцига, не станет проблемой для Сити. Снова сливочные мимо кассы)

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  11. tot35 15.03.2024 15:03 # tot35
    Арсенал всех натянет!

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  12. bembo 15.03.2024 15:02 # bembo
    Реал ща говно, как и бавария.
    Если сити фаворит, то у арса чисто ножки затрясутся

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  13. ab55khan 15.03.2024 14:58 # ab55khan
    потягаться можно, и нужно с баварцами! однозначно будет заруба!

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  14. nightmare- 15.03.2024 14:57 # nightmare-
    ну раз фанаты Арсенала считают, что они легко справились с Порту, то и Баварию должны проходить, не так ли?

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  15. bes-ter 15.03.2024 14:53 # bes-ter
    Сити выйдет на Реал/Бавария

    Источник: http://fapl.ru/posts/106375/?c=1#c7903490

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  16. liverpoolfan94 15.03.2024 14:52 # liverpoolfan94
    Для ЛФК отличный жребий учитывая кто достался конкурентам в апл

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  17. zheka000000 15.03.2024 14:47 # zheka000000
    В Санкт-Петербурге кто-то помочился на могилу родителей Путина
    xexe

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  18. marsimonyan-lfc 15.03.2024 14:46 # marsimonyan-lfc
    Давайте пожелаем Пуссиналу удачно слить своим немецким хозяевам, чтобы можно было спокойно сосредоточиться на вылете из Топ 4 АПЛ

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  19. vals1702 15.03.2024 14:45 # vals1702
    ПСЖ-Реал финал

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  20. redwhitegun 15.03.2024 14:43 # redwhitegun
    Жребий канеш пиздец, опять бавария) Ну чтож, на этот раз они не выглядят таким явным фаворитом, играть можно...

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