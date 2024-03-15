Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Только в серии послематчевых пенальти одолев "Порту" в 1/8 финала, дальше "Арсенал" попал на "Баварию". А вот "Сити", легко разобравшийся с "Копенгагеном", вышел на "Реал".
Если оба английских клуба преодолеют четвертьфинальную стадию, то в полуфинале сыграют друг с другом. Финал состоится на "Уэмбли" 1 июня.
Добавим, первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9-10 апреля, ответные — 16-17 апреля. Полуфиналы назначены на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
ПСЖ (Франция) — "Барселона" (Испания)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов
"Атлетико" / "Боруссия Дортмунд" — ПСЖ / "Барселона"
"Арсенал" / "Бавария" — "Реал" / "Манчестер Сити"
15.03.2024 14:35
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Последние комментарии:
Где цыган на свой украденный айфон постоянно умудряется интернет ловить, живя в глухой степи со своим табаром?
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Ливерпуль поздравляю с финалом, удачи против Байера.
Сити не повезло, Арсеналу тоже, но тут пофиг, тут лично мне не нравится соперник, не вижу за счет чего матч будет интересным.
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Хехехехе))))
Ггшки это судьба))
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Лучший жребий и не придумаешь. Было бы еще идеальней чтобы анониры с голубками встретились в полуфинале и поубивали друг друга
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Все натуралы конечно за Реал Мадрид, тут ожидаемо
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Реал сити это акуенчик
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Сука, мог бы мой Интер против Боруссии играть:((( А это считай гарантированный полуфинал. Пиздец обидно.
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15.03.2024 14:52 #
liverpoolfan94
Для ЛФК отличный жребий
Источник: http://fapl.ru/posts/106425/?c=1#c7904176
)
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оо найс, среал выкинут нахуй, отлично. арсик наконец с баварией будет на равных думаю. и псж-барса можно 2 тайм глянуть. короч збс жеребьёвка, жалко только что интер вылетел
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Такой Реал, который был играл против Лейпцига, не станет проблемой для Сити. Снова сливочные мимо кассы)
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Арсенал всех натянет!
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Реал ща говно, как и бавария.
Если сити фаворит, то у арса чисто ножки затрясутся
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потягаться можно, и нужно с баварцами! однозначно будет заруба!
(ответить)
ну раз фанаты Арсенала считают, что они легко справились с Порту, то и Баварию должны проходить, не так ли?
(ответить)
Сити выйдет на Реал/Бавария
Источник: http://fapl.ru/posts/106375/?c=1#c7903490
(ответить)
Для ЛФК отличный жребий учитывая кто достался конкурентам в апл
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В Санкт-Петербурге кто-то помочился на могилу родителей Путина
xexe
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Давайте пожелаем Пуссиналу удачно слить своим немецким хозяевам, чтобы можно было спокойно сосредоточиться на вылете из Топ 4 АПЛ
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ПСЖ-Реал финал
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Жребий канеш пиздец, опять бавария) Ну чтож, на этот раз они не выглядят таким явным фаворитом, играть можно...
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