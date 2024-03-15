Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Только в серии послематчевых пенальти одолев "Порту" в 1/8 финала, дальше "Арсенал" попал на "Баварию". А вот "Сити", легко разобравшийся с "Копенгагеном", вышел на "Реал".



Если оба английских клуба преодолеют четвертьфинальную стадию, то в полуфинале сыграют друг с другом. Финал состоится на "Уэмбли" 1 июня.



Добавим, первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 9-10 апреля, ответные — 16-17 апреля. Полуфиналы назначены на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

ПСЖ (Франция) — "Барселона" (Испания)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов



"Атлетико" / "Боруссия Дортмунд" — ПСЖ / "Барселона"

"Арсенал" / "Бавария" — "Реал" / "Манчестер Сити"