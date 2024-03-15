"Фулхэм" попытается предотвратить уход Адарабиойо

"Фулхэм" предпримет попытку предотвратить уход центрального защитника Тосина Адарабиойо свободным агентом.

Действующий контракт Адарабиойо истекает в конце этого сезона, и уже с января Тосин может свободно общаться с зарубежными клубами.



По информации Daily Mail, свои запросы насчет Адарабиойо сделали различные европейские клубы, включая "Милан" и "Марсель".



Естественно, английский паспорт и опыт выступлений в высшем английском дивизионе делают 26-летнего защитника лакомой целью и для клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



Однако в "Фулхэме" отнюдь не смирились с потерей Адарабиойо. В данный момент "дачники" готовят заманчивое предложение для Тосина о новом контракте.



Из-за травмы Адарабиойо сыграл только 14 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Тосин остается на радаре у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в преддверии Евро-2024.