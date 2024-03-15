"Ньюкасл" проявляет интерес к Роберто Манчини

"Ньюкасл" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Манчестер Сити" Роберто Манчини.

Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, саудовские владельцы "Ньюкасла" серьезно обеспокоены затяжным спадом команды, и нет гарантий, что главный тренер Эдди Хау останется на следующий сезон.



Решение насчет Хау пока не принято, но это не мешает боссам "Ньюкасла" перебирать возможные варианты на замену Эдди.



Утверждается, что одним из рассматриваемых "Ньюкаслом" вариантов является Манчини, которые уже имеет тесные связи с владельцами "сорок", потому что с прошлого года возглавляет сборную Саудовской Аравии.



Ранее в своей карьере Манчини с 2009 по 2013 год тренировал "Сити", приведя "горожан" к их первому чемпионству в Премьер-Лиге.