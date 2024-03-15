Клопп: "Салах не прекратит забивать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что нападающий Мохамед Салах продолжит помногу забивать.

Накануне 31-летний Салах впервые с 1 января появился в стартовом составе "Ливерпуля", своим голом поспособствовав разгрому "Спарты" в Лиге Европы со счетом 6:1.



Салах стал первым в истории игроком, забивавшим 20 или более голов на протяжении семи подряд сезонов в "Ливерпуле", однако Клопп всегда чувствовал, что это был лишь вопрос времени.



"Эта статистика меня особо не удивляет, потому что он выдающийся игрок".



"Возможно, я удивлен меньше, чем некоторые другие. Если честно, я думал, он сделает это уже в январе или феврале, но он был некоторое время травмирован. Это замечательно, это очень хорошо, что он вернулся".



"За семь лет вместе у него никогда не было проблемы со стабильностью. Мо просто проявляет себя, проявляет и проявляет, он обладает постоянным желанием забивать, и у него есть мастерство. Он прибавил в столь многих аспектах с момента своего перехода сюда. И это не прекратится", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.