Джо Коул предсказывает столкновение "Ливерпуля" и "Байера" в Лиге Европы

Джо Коул Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джо Коул уверен, что в 1/4 финала Лиги Европы команда Юргена Клоппа попадет на "Байер".

Дважды разгромив "Спарту" с общим счетом 11:2, "Ливерпуль" ворвался в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира Европы.

Жеребьевка оставшихся стадий плей-офф Лиги Европы пройдет уже сегодня, и у Коула есть предчувствие насчет того, что УЕФА столкнет Клоппа с его возможным преемником в лице Хаби Алонсо.

"Ливерпулю" попадется леверкузенский "Байер" при жеребьевке. Я могу чувствовать это", — сообщил Коул в эфире TNT Sports.


Метки Байер, Коул, Ливерпуль, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 15.03.2024 12:06 # vals1702
    Рома-ЛФК

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  2. sausage 15.03.2024 11:14 # sausage
    Было бы интересно.

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  3. redwhitegun 15.03.2024 11:05 # redwhitegun
    Эта вывеска достойна финала, так что не надо)

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