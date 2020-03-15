Джо Коул предсказывает столкновение "Ливерпуля" и "Байера" в Лиге Европы
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джо Коул уверен, что в 1/4 финала Лиги Европы команда Юргена Клоппа попадет на "Байер".
Дважды разгромив "Спарту" с общим счетом 11:2, "Ливерпуль" ворвался в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира Европы.
Жеребьевка оставшихся стадий плей-офф Лиги Европы пройдет уже сегодня, и у Коула есть предчувствие насчет того, что УЕФА столкнет Клоппа с его возможным преемником в лице Хаби Алонсо.
"Ливерпулю" попадется леверкузенский "Байер" при жеребьевке. Я могу чувствовать это", — сообщил Коул в эфире TNT Sports.
15.03.2024 11:00
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Рома-ЛФК
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Было бы интересно.
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Эта вывеска достойна финала, так что не надо)
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