Джо Коул предсказывает столкновение "Ливерпуля" и "Байера" в Лиге Европы

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джо Коул уверен, что в 1/4 финала Лиги Европы команда Юргена Клоппа попадет на "Байер".

Дважды разгромив "Спарту" с общим счетом 11:2, "Ливерпуль" ворвался в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира Европы.



Жеребьевка оставшихся стадий плей-офф Лиги Европы пройдет уже сегодня, и у Коула есть предчувствие насчет того, что УЕФА столкнет Клоппа с его возможным преемником в лице Хаби Алонсо.



"Ливерпулю" попадется леверкузенский "Байер" при жеребьевке. Я могу чувствовать это", — сообщил Коул в эфире TNT Sports.