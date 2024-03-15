"Челси" опасается упустить Осимхена

"Челси" теперь является не первым и даже не вторым фаворитом в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

На протяжении многих месяцев "Челси" считался главным претендентом на Осимхена, а бывший полузащитник "синих" Джон Оби Микел до сих пор не теряет надежд заманить соотечественника на "Стэмфорд Бридж".



Однако TEAMtalk может подтвердить, что за последнее время шансы "Челси" заполучить 25-летнего игрока сборной Нигерии резко снизились.



Теперь в борьбе за Осимхена лидируют "Арсенал", которому не хватает проверенного бомбардира, и ПСЖ, который ищет замену покидающему клуб Килиану Мбаппе.



Контракт Осимхена с "Наполи" предусматривает отступные в 110 миллионов евро (94 млн. фунтов), а на новом месте Виктор ожидает получить зарплату в 200,000 фунтов в неделю. Рискующий не попасть в еврокубки "Челси" таких трат себе позволить не может, особенно с учетом непростой ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Представители "Арсенала" и ПСЖ уже контактируют с лагерем Осимхена, и боссы "Челси" всерьез опасаются, что с такими конкурентами упустят Виктора.