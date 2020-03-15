"Юнайтед" потратил 5.5 млн. фунтов на увольнение Арнольда

Увольнение Ричарда Арнольда с поста исполнительного директора стоило "Манчестер Юнайтед" 5.5 млн. фунтов.

Арнольд стал первой крупной жертвой режима сэра Джима Рэтклиффа, причем об уходе Арнольда было объявлено еще до того, как британский бизнесмен завершил приобретение доли в "Юнайтед".



Рэтклифф уже нашел замену Арнольду, переманив из "Манчестер Сити" Омара Берраду.



Последний финансовый отчет "Юнайтед" содержит строчку о выплате клубом "компенсации за потерю должности" в размере 5,529,000 фунтов.



По информации The Times, вся эта компенсация досталась как раз Арнольду, который присоединился к "Юнайтед" в 2007 году, а в 2022 сменил Эда Вудворда на посту исполнительного директора.



Арнольд был одним из самых высокооплачиваемых руководителей в Премьер-Лиге с жалованием в 2.56 млн. фунтов в год.