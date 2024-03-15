Саутгейт объяснил, почему не вызвал Майну в сборную Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Гарет Саутгейт объяснил, почему не вызвал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну в национальную команду.

В последние недели 18-летний Майну регулярно играет за "Юнайтед" и является одним из лучших в составе команды Эрика Тен Хага.



Однако Майну не нашлось места среди 25 игроков, вызванных Саутгейтом на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии, и Гарет объясняет это тем, что не хочет форсировать развитие юниора, который на международном уровне пока не играл выше U-19.



"Он великолепно выступает для молодого игрока, и мы никогда не медлили с привлечением молодежи во взрослую команду. Но он провел лишь считанное количество матчей, и с точки зрения развития игрока тебе нужно быть очень осторожным в таких решениях, принимая их в правильное время".



"Поэтому мы думаем, что в идеале дадим ему пространство, чтобы развиваться со своей собственной скоростью. Он еще не сыграл такого количества матчей, как Джуд (Беллингем) и Букайо (Сака), когда те впервые присоединились к нам".



"Но, повторюсь, его дела идут очень хорошо для молодого игрока. Он хороший футболист, и вы можете это видеть. В данный момент он получает невероятный опыт с "Манчестер Юнайтед". И кажется, что у него очень хороший характер", — цитирует Саутгейта Daily Mail.