Хендерсон — о переходе в "Аль-Иттифак": "Я совершил ошибку"

Полузащитник "Аякса" и сборной Англии Джордан Хендерсон признал, что совершил ошибку перейдя из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" прошлым летом.

Будучи капитаном "Ливерпуля" и футбольным кумиром ЛГБТ-сообщества, Хендерсон решил от всего этого отказаться и уйти в "Аль-Иттифак" на зарплату в 700,000 фунтов в неделю.



Огромные деньги не сделали Хендерсона счастливым, который уже в январе ускользнул от Стивена Джеррарда и отправился из Саудовской Аравии в "Аякс". Одновременно с этим к Джордану пришло осознание того, что он крупно ошибся.



"Теперь я понимаю, что футбол у меня крови. Саудовская лига развивается, но она мне не подходит. Я совершил ошибку, отправившись туда. Я счастлив здесь и доволен проектом "Аякса", — цитирует Хендерсона Daily Mail.