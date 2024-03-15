Хендерсон — о переходе в "Аль-Иттифак": "Я совершил ошибку"

Джордан Хендерсон Полузащитник "Аякса" и сборной Англии Джордан Хендерсон признал, что совершил ошибку перейдя из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" прошлым летом.

Будучи капитаном "Ливерпуля" и футбольным кумиром ЛГБТ-сообщества, Хендерсон решил от всего этого отказаться и уйти в "Аль-Иттифак" на зарплату в 700,000 фунтов в неделю.

Огромные деньги не сделали Хендерсона счастливым, который уже в январе ускользнул от Стивена Джеррарда и отправился из Саудовской Аравии в "Аякс". Одновременно с этим к Джордану пришло осознание того, что он крупно ошибся.

"Теперь я понимаю, что футбол у меня крови. Саудовская лига развивается, но она мне не подходит. Я совершил ошибку, отправившись туда. Я счастлив здесь и доволен проектом "Аякса", — цитирует Хендерсона Daily Mail.


Метки Аль-Иттифак, Аякс, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2024 07:00

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  1. satellite 15.03.2024 07:33 # satellite
    алчный лузерпульский уебан

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  2. suddenly 15.03.2024 07:06 # suddenly
    Кумир ЛГБТ-сообщества ускользнул от Стивена Джеррарда. Это скольжение преследует Стивена всю жизнь :)

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