FA собирается убрать переигровки в Кубке Англии, начиная с 3-го раунда.

Именно с 3-го раунда в борьбу за старейший футбольный трофей вступают клубы Премьер-Лиги, поэтому FA готова сделать поблажку для представителей высшего дивизиона в условиях обратной тенденции по ужесточению расписания со стороны УЕФА и ФИФА.



Таким образом, если это нововведение будет одобрено, клубам Премьер-Лиги больше не придется проводить переигровки в Кубке Англии. В более ранних раундах переигровки останутся.



Начиная с сезона 2018/19, переигровок в Кубке Англии нет только с 5-го раунда, но в 3-м и 4-м они были возможны.



Зачастую переигровки становились хорошей возможностью для клубов низших дивизионов пополнить свою казну. Например, в 2015 году "Кембридж Юнайтед" из Лиги Два положил в карман более 1 миллиона фунтов, когда дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" и заслужил право отправиться на "Олд Траффорд".