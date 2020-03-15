"Астон Вилла" вышвырнула "Аякс" из Лиги Конференций

"Астон Вилла" отпраздновала комфортную победу 4:0 над "Аяксом" и вышла в 1/4 финала Лиги Конференций.

В отличие от безголевого выезда в Амстердам неделю назад, матч на "Вилла Парк" получился гораздо проще для команды Унаи Эмери.



"Вилла" открыла счет уже в середине первого тайма усилиями Олли Уоткинса. После перерыва отличились Леон Бэйли, Джон Дуран и Мусса Диаби, причем заключительную четверть матча "Аякс" играл вдесятером.



Теперь "Вилла" ожидает запланированной УЕФА на пятницу жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Конференций.



"Астон Вилла" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 4:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:0



Голы: Уоткинс 25, Бэйли 60, Дуран 75, Диаби 81.



"Астон Вилла": Мартинес, Карлос (Лангле 74), Торрес, Морено, Диаби, Кэш, Роджерс (Тилеманс 45), Луис (Келлиман 83), Макгинн, Уоткинс (Дуран 33), Бэйли (Ироегбунам 74).



Удаление: Маннсверк 66.