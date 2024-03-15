"Ливерпуль" повторно разгромил "Спарту" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Мохамед Салах "Ливерпуль" повторно разгромил "Спарту" — на сей раз со счетом 6:1 — и вышел в четвертьфинальную стадию Лиги Европы.

Хозяева "Энфилда" открыли счет уже на седьмой минуте. Доминик Собослаи прострелил с правого фланга в штрафную на Дарвина Нуньеса, который в касание поразил ближний угол ворот — 1:0.

Спустя минуту "Спарта" пропустила еще раз, дрогнув под прессингом соперника возле своей штрафной. После перехвата на удар был выведен Бобби Кларк — 2:0.

А на 10-й минуте отличился и Мохамед Салах, пробив с границы штрафной площади после еще одной грубой потери в исполнении гостей — 3:0.

Следующий гол случился на 14-й минуте. Салах прострелил с правого края штрафной в центр площадки, откуда Коди Гакпо пробил в касание — 4:0.

Забив четыре быстрых гола, "красные" значительно ослабили хватку. "Спарта" попробовала атаковать, а под занавес первого тайма Велько Бирманчевич оттеснил корпусом Джо Гомеса и закатил мяч в ворота — 4:1.

Едва начался второй тайм, как Собослаи вошел в штрафную по правому краю и с помощью рикошета поразил ближний угол ворот — 5:1.

На 55-й минуте "Ливерпуль" превзошел счет первого матча, потому что Гакпо пяткой подправил дальний удар Харви Эллиотта — 6:1.

Гости не подавали никаких признаков жизни, и если бы хозяева этого хотели, то могли победить еще крупнее.

Еще в одном матче "Брайтон" одержал победу 1:0 над "Ромой" благодаря голу Данни Уэлбека, однако этого оказалось недостаточно после поражения 4:0 в первой встрече неделю назад.

"Ливерпуль" (Англия) — "Спарта" (Чехия) — 6:1 (4:1) по сумме двух матчей — 11:1

Голы: Нуньес 7, Кларк 8, Салах 10, Гакпо 14, 55, Собослаи 48 — Бирманчевич 42.

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса (Ван Дейк 66), Гомес (Цимикас 45), Робертсон, Эндо (Макконнелл 45), Собослаи, Кларк (Мусяловски 73), Салах, Нуньес (Эллиотт 45), Гакпо.

"Брайтон" (Англия) — "Рома" (Италия) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 1:4

Гол: Уэлбек 37.

"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти (Фергюсон 61), Ван Хекке, Данк, Эступиньян (Игорь 61), Гилмор (Балеба 85), Гросс, Адингра, Лаллана (Буонанотте 52), Энсисо (Фати 53), Уэлбек.


Метки Ливерпуль, Лига Европы, обзор матча, Спарта

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2024 00:55

Количество просмотров Просмотров: 889

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. superglor 15.03.2024 01:39 # superglor
    Сосолах в своем репертуаре. Полностью растворился в важном матче против Сити, но как только пришло время немотивированной и уже вылетевшей из турнира Спарты, он тут как тут.

    (ответить)

  2. v-0987654321 15.03.2024 01:36 # v-0987654321
    МС проход

    Арсенал проход

    ЛФК 6:1



    Ибало пенсолохов представили? оооо хо хо хо

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  3. narcot-fake 15.03.2024 01:29 # narcot-fake
    Нраица

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  4. narcot-fake 15.03.2024 01:28 # narcot-fake
    ))))))))))

    (ответить)

  5. turist 15.03.2024 01:17 # turist
    Спокойной ночи, опарыши! Просьба не беспокоить

    (ответить)

  6. narcot-fake 15.03.2024 01:13 # narcot-fake
    виталя, хуй будешь?




    15.03.2024 00:26 #
    takernotagiver

    Вагифы в меньшинстве Байер ебут 2-0)))))))))))))))))))))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106412/?c=1#c7903989

    (ответить)

  7. marsimonyan-lfc 15.03.2024 01:12 # marsimonyan-lfc
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ


    ДОМИНАЦИЯ НА ВСЕХ ФРОНТАХ

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  8. narcot-fake 15.03.2024 01:09 # narcot-fake
    По Плану!!!

    (ответить)

  9. dexter 15.03.2024 01:09 # dexter
    КОРОЛИ!

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  10. van-dijk 15.03.2024 01:06 # van-dijk
    Братишки, посоветуйте винцо на 6 тысяч.

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  11. van-dijk 15.03.2024 01:04 # van-dijk
    Бабки мне, сука. https://i.imgur.com/9y8LOAv.jpeg

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  12. girasimus 15.03.2024 01:04 # girasimus
    Ждём-с Бенфику в четвертьфинале.

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  13. lovrentiy 15.03.2024 01:00 # lovrentiy
    Весь второй тайм катали пешком, даже смотреть стало не интересно, но победы не пахнут.

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  14. tigerpool 15.03.2024 00:59 # tigerpool
    Хаби второй топ, после настоящего Топа.

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  15. kukuruzko 15.03.2024 00:59 # kukuruzko
    Карабах армянский

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  16. turist 15.03.2024 00:59 # turist
    Чего и следовало ожидать

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  17. hammersmith 15.03.2024 00:59 # hammersmith
    точно со спартой играли, а не с инвалидами из долбоебси лондон?

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  18. kos9k 15.03.2024 00:57 # kos9k
    Алонсо топ)

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  19. van-dijk 15.03.2024 00:56 # van-dijk
    ХАБИБ - ЧЕМПИК!

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  20. superglor 15.03.2024 00:56 # superglor
    Жалкое зрелище.

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