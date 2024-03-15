"Ливерпуль" повторно разгромил "Спарту" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
"Ливерпуль" повторно разгромил "Спарту" — на сей раз со счетом 6:1 — и вышел в четвертьфинальную стадию Лиги Европы.
Хозяева "Энфилда" открыли счет уже на седьмой минуте. Доминик Собослаи прострелил с правого фланга в штрафную на Дарвина Нуньеса, который в касание поразил ближний угол ворот — 1:0.
Спустя минуту "Спарта" пропустила еще раз, дрогнув под прессингом соперника возле своей штрафной. После перехвата на удар был выведен Бобби Кларк — 2:0.
А на 10-й минуте отличился и Мохамед Салах, пробив с границы штрафной площади после еще одной грубой потери в исполнении гостей — 3:0.
Следующий гол случился на 14-й минуте. Салах прострелил с правого края штрафной в центр площадки, откуда Коди Гакпо пробил в касание — 4:0.
Забив четыре быстрых гола, "красные" значительно ослабили хватку. "Спарта" попробовала атаковать, а под занавес первого тайма Велько Бирманчевич оттеснил корпусом Джо Гомеса и закатил мяч в ворота — 4:1.
Едва начался второй тайм, как Собослаи вошел в штрафную по правому краю и с помощью рикошета поразил ближний угол ворот — 5:1.
На 55-й минуте "Ливерпуль" превзошел счет первого матча, потому что Гакпо пяткой подправил дальний удар Харви Эллиотта — 6:1.
Гости не подавали никаких признаков жизни, и если бы хозяева этого хотели, то могли победить еще крупнее.
Еще в одном матче "Брайтон" одержал победу 1:0 над "Ромой" благодаря голу Данни Уэлбека, однако этого оказалось недостаточно после поражения 4:0 в первой встрече неделю назад.
"Ливерпуль" (Англия) — "Спарта" (Чехия) — 6:1 (4:1) по сумме двух матчей — 11:1
Голы: Нуньес 7, Кларк 8, Салах 10, Гакпо 14, 55, Собослаи 48 — Бирманчевич 42.
"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса (Ван Дейк 66), Гомес (Цимикас 45), Робертсон, Эндо (Макконнелл 45), Собослаи, Кларк (Мусяловски 73), Салах, Нуньес (Эллиотт 45), Гакпо.
"Брайтон" (Англия) — "Рома" (Италия) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 1:4
Гол: Уэлбек 37.
"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти (Фергюсон 61), Ван Хекке, Данк, Эступиньян (Игорь 61), Гилмор (Балеба 85), Гросс, Адингра, Лаллана (Буонанотте 52), Энсисо (Фати 53), Уэлбек.
15.03.2024 00:55
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Последние комментарии:
Сосолах в своем репертуаре. Полностью растворился в важном матче против Сити, но как только пришло время немотивированной и уже вылетевшей из турнира Спарты, он тут как тут.
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МС проход
Арсенал проход
ЛФК 6:1
Ибало пенсолохов представили? оооо хо хо хо
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Нраица
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))))))))))
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Спокойной ночи, опарыши! Просьба не беспокоить
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виталя, хуй будешь?
15.03.2024 00:26 #
takernotagiver
Вагифы в меньшинстве Байер ебут 2-0)))))))))))))))))))))
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Источник: http://fapl.ru/posts/106412/?c=1#c7903989
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РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ДОМИНАЦИЯ НА ВСЕХ ФРОНТАХ
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По Плану!!!
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КОРОЛИ!
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Братишки, посоветуйте винцо на 6 тысяч.
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Бабки мне, сука. https://i.imgur.com/9y8LOAv.jpeg
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Ждём-с Бенфику в четвертьфинале.
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Весь второй тайм катали пешком, даже смотреть стало не интересно, но победы не пахнут.
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Хаби второй топ, после настоящего Топа.
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Карабах армянский
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Чего и следовало ожидать
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точно со спартой играли, а не с инвалидами из долбоебси лондон?
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Алонсо топ)
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ХАБИБ - ЧЕМПИК!
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Жалкое зрелище.
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