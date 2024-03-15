"Ливерпуль" повторно разгромил "Спарту" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Ливерпуль" повторно разгромил "Спарту" — на сей раз со счетом 6:1 — и вышел в четвертьфинальную стадию Лиги Европы.

Хозяева "Энфилда" открыли счет уже на седьмой минуте. Доминик Собослаи прострелил с правого фланга в штрафную на Дарвина Нуньеса, который в касание поразил ближний угол ворот — 1:0.



Спустя минуту "Спарта" пропустила еще раз, дрогнув под прессингом соперника возле своей штрафной. После перехвата на удар был выведен Бобби Кларк — 2:0.



А на 10-й минуте отличился и Мохамед Салах, пробив с границы штрафной площади после еще одной грубой потери в исполнении гостей — 3:0.



Следующий гол случился на 14-й минуте. Салах прострелил с правого края штрафной в центр площадки, откуда Коди Гакпо пробил в касание — 4:0.



Забив четыре быстрых гола, "красные" значительно ослабили хватку. "Спарта" попробовала атаковать, а под занавес первого тайма Велько Бирманчевич оттеснил корпусом Джо Гомеса и закатил мяч в ворота — 4:1.



Едва начался второй тайм, как Собослаи вошел в штрафную по правому краю и с помощью рикошета поразил ближний угол ворот — 5:1.



На 55-й минуте "Ливерпуль" превзошел счет первого матча, потому что Гакпо пяткой подправил дальний удар Харви Эллиотта — 6:1.



Гости не подавали никаких признаков жизни, и если бы хозяева этого хотели, то могли победить еще крупнее.



Еще в одном матче "Брайтон" одержал победу 1:0 над "Ромой" благодаря голу Данни Уэлбека, однако этого оказалось недостаточно после поражения 4:0 в первой встрече неделю назад.



"Ливерпуль" (Англия) — "Спарта" (Чехия) — 6:1 (4:1) по сумме двух матчей — 11:1



Голы: Нуньес 7, Кларк 8, Салах 10, Гакпо 14, 55, Собослаи 48 — Бирманчевич 42.



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса (Ван Дейк 66), Гомес (Цимикас 45), Робертсон, Эндо (Макконнелл 45), Собослаи, Кларк (Мусяловски 73), Салах, Нуньес (Эллиотт 45), Гакпо.



"Брайтон" (Англия) — "Рома" (Италия) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 1:4



Гол: Уэлбек 37.



"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти (Фергюсон 61), Ван Хекке, Данк, Эступиньян (Игорь 61), Гилмор (Балеба 85), Гросс, Адингра, Лаллана (Буонанотте 52), Энсисо (Фати 53), Уэлбек.