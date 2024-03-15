Нагельсманн ищет работу в Премьер-Лиге
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн изучает возможности для трудоустройства в Премьер-Лиге.
Контракт Нагельсманна с Немецкой федерацией футбола истекает после Евро-2024 грядущим летом, однако Юлиан может принять решение насчет своего будущего еще до турнира в Германии.
По информации HITC, действующие от лица Нагельсманна посредники уже контактируют с клубами из Англии. 36-летний немец полон желания попробовать себя в Премьер-Лиге.
"Если я до Евро получу контракт, который меня устраивает и насчет которого мне комфортно, тогда я с высокой вероятностью подпишу его до Евро".
"В данный момент у меня нет ничего на руках, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Вероятность того, что что-нибудь случится до Евро, существует, но пока есть шанс и того, что не случится ничего", — сообщил Нагельсманн Sky Sport Germany.
Добавим, Нагельсманн считается одним из кандидатов на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Также вакансии могут образоваться в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасле".
15.03.2024 00:05
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Если не Хаби, то лучше Нагельса, чем всяких ноунеймов из Спортинга или Брайтона
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