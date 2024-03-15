Нагельсманн ищет работу в Премьер-Лиге

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн изучает возможности для трудоустройства в Премьер-Лиге.

Контракт Нагельсманна с Немецкой федерацией футбола истекает после Евро-2024 грядущим летом, однако Юлиан может принять решение насчет своего будущего еще до турнира в Германии.



По информации HITC, действующие от лица Нагельсманна посредники уже контактируют с клубами из Англии. 36-летний немец полон желания попробовать себя в Премьер-Лиге.



"Если я до Евро получу контракт, который меня устраивает и насчет которого мне комфортно, тогда я с высокой вероятностью подпишу его до Евро".



"В данный момент у меня нет ничего на руках, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Вероятность того, что что-нибудь случится до Евро, существует, но пока есть шанс и того, что не случится ничего", — сообщил Нагельсманн Sky Sport Germany.



Добавим, Нагельсманн считается одним из кандидатов на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Также вакансии могут образоваться в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасле".